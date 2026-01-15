Clujul, sub cod galben de polei. Cât e valabil?

Meteorologii au emis un cod galben de polei pentru județul Cluj.

Clujul, sub cod galben de polei | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de polei valabil la Cluj.

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, prin Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Cluj-Napoca, județul Cluj se află sub COD GALBEN de fenomene meteorologice periculoase.

Fenomene vizate: precipitații mixte care pot depune polei, local.

•⁠ ⁠Data emiterii: 15 ianuarie 2026

•⁠ ⁠Interval de valabilitate: 15 ianuarie 2026, de la ora 12.00 până la 13.30

În acest interval, condițiile meteorologice pot favoriza formarea poleiului pe carosabil și trotuare, crescând riscul de accidente rutiere și pietonale.

Recomandări pentru cetățeni:

Reduceți viteza și adaptați stilul de condus la condițiile de drum

Echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie

Circulați cu atenție sporită pe trotuare și suprafețe alunecoase

⁠Evitați deplasările neesențiale, dacă situația o permite

Informați-vă din surse oficiale cu privire la evoluția vremii

Instituția Prefectului - Județul Cluj monitorizează situația împreună cu instituțiile abilitate și recomandă cetățenilor să respecte indicațiile autorităților pentru siguranța proprie și a celor din jur.

Pentru urgențe sunați la numărul 112

Dispecerat unic DADPP (Drumuri Județene) - 0725.350.028

Dispecerat unic DRDP (Drumuri Naționale și Autostrăzi) - 0725.705.576; 0264.432.434

Dispeceratele funcționează 24/24 ore.

