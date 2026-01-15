Temperaturi în creștere cu maxime de 2 grade, precipitații mixte și depunere de polei. Prognoza meteo pentru Cluj.

Județul Cluj se află sub avertizare Cod galben de precipitații mixte ce vor favoriza depunerile de polei.

Prognoza meteo pentru joi, 14 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 15 ianuarie, temperaturile vor crește în majoritatea zonelor țării.

Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare în sud-estul teritoriului și va fi preponderent noros în rest.

Astfel, vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Crișana, mixte local la munte, în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor situa între -7 și 12 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și 3 grade Celsius.

În Cluj, până la ora 9:00, este valabilă avertizarea meteo Cod galben de precipitații mixte care depun local polei.

Este vorba de zona joasă a județului Cluj, respectiv zona localităților: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

În rest, vremea va rămâne preponderent închisă, se pot semnala ninsori și fulguieli, iar vântul va avea intensificări mai ales în zona montană înaltă a județului.

Maxima termică va fi de 2 grade Celsius, iar minima va indica 0 grade Celsius.

În următoarea perioadă, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că temperaturile vor fi negative.

