Caz șocant produs în noaptea de Revelion la Cluj.

Un băiat de 15 ani a fost atacat violent de un alt tânăr în timp ce aștepta un taxi într-o zonă considerată sigură a orașului, semnalează Clujust.ro

Adolescent de 15 ani, desfigurat în noaptea de Revelion la Cluj. Mama băiatului cere Poliției să ia măsuri: „ O tentativă de vătămare atât de gravă asupra unui minor este tratată cu pasivitate”.

În urma agresiunii, băiatul a suferit multiple fracturi craniene și necesită intervenții chirurgicale complexe.

Incidentul s-a produs în noaptea de Anul Nou, pe strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca. Adolescentul a fost lovit din senin pe stradă în timp ce aștepta taxi-ul.

Mama minorului agresat, care este medic, cere Poliției să ia măsuri în condițiile în care există informații cu privire la identitatea agresorului.

„În timp ce Clujul de «.5 stele» sărbătorea, pentru noi a început cel mai negru coșmar. În noaptea de Revelion, fiul meu de 15 ani a fost atacat cu un obiect contondent de un individ cunoscut, în timp ce aștepta taxiul într-o zonă considerată «bună».

Rezultatul? Fracturi multiple de craniu, un chip desfigurat și o intervenție chirurgicală complexă care urmează”, notează mama minorului agresat, potrivit sursei citate.

În acest caz a fost depusă plângere penală la Poliție, însă deocamdată nu au fost luate măsuri preventive împotriva agresorului, spune mama minorului agresat, care cere Poliției să ia măsuri.

„Deși agresorul este identificat, acesta se află bine mersi acasă cu familia lui, în timp ce copilul meu așteaptă cel putin doua operații.

​Cum este posibil ca într-un oraș care se laudă cu siguranța cetățeanului, o tentativă de vătămare atât de gravă asupra unui minor să fie tratată cu o asemenea pasivitate?

Solicit public IPJ Cluj să acționeze conform gravității faptei”, a notat mama adolescentului bătut.

Foto: Depositphotos.com

