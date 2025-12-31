Peste 3 tone de petarde, confiscate la Cluj înainte de Revelion. Un tânăr a fost reținut. VIDEO

3,3 tone de materiale pirotehnice au fost confiscate din Cluj-Napoca și Apahida, iar un bărbat a fost reținut.

Înainte de revelion, la Cluj au fost confiscate 3,3 tone de petarde | Foto: IPJ Cluj

3.300 de kg de articole pirotehnice au fost confiscate în zilele de 29 și 30 decembrie 2025, în urma a șapte percheziții domiciliare în municipiul Cluj-Napoca și în comuna Apahida.

Două zile de foc în Cluj înainte de Revelion pe piața neagră de petarde

„Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală aflată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, privind săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în urma celor 6 percheziții desfășurate la data de 29 decembrie a.c., polițiștii au indisponibilizat o cantitate de aproximativ 2.600 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 și F4, deținute și depozitate fără drept.

Un bărbat a fost reținut

Persoanele bănuite de comiterea faptelor sunt doi bărbați de 25 și 33 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Față de bărbatul de 25 de ani, la data de 29 decembrie a.c., a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

„Totodată, la data de 30 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic, au efectuat o percheziție domiciliară la o locație utilizată de către unul dintre bărbați, în municipiul Cluj-Napoca, fiind identificate și ridicate aproximativ 700 kg de articole pirotehnice din categoriile T1, F1 și P1, deținute și depozitate fără drept”, a mai transmis IPJ Cluj.

