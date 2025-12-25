Crăciun periculos pe șoselele din Cluj: mașină răsturnată la Iclod, accident la ieșirea din Dej!

Mașină răsturnată în noaptea de Crăciun, intervenție de urgență la Iclod!

Mașină răsturnată la Iclod | Foto: ISU Cluj

Echipajele de la Punctul de Lucru Gherla au intervenit noaptea trecută, în jurul orei 2.00, la un accident rutier petrecut pe raza localității Iclod.

„În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, în urma evenimentului rutier au rezultat numai pagube materiale”, transmite ISU Cluj.

Pompierii au intervenit în prima zi de Crăciun la un accident în Iclod | Foto: ISU Cluj

La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

„De asemenea, pe parcursul nopții trecute, echipajele noastre au mai intervenit la un accident rutier petrecut la ieșire din municipiul Dej, spre comuna Mica. În accident a fost implicat un singur autoturism, rezultând, și în acest caz, pagube materiale”, au mai transmis pompierii.

În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul răsturnat în afara părții carosabile| Foto: ISU Cluj

