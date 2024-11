Când începe Târgul de Crăciun, la Cluj? Emil Boc: „Puneți-vă în agendă”

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca revine la finalul lunii noiembrie. Focul de artificii va fi înlocuit și în acest an cu show de lumini și drone.

22 noiembrie, data când începe Târgul de Crăciun | Foto: Târgul de Crăciun - Facebook

Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca. Plasa de luminițe și bradul de Crăciun au fost deja amplasate în Piața Unirii.

Potrivit primarului Emil Boc, târgul va începe în 22 noiembrie.

„22 noiembrie, puneți-vă în agendă. Bradul de Crăciun este deja în centrul Clujului și a fost donat de o familie din Feleacu. Tot mă gândesc să trecem la ceva ECO, dar atâta timp cât este donat înseamnă că cineva nu mai avea nevoie de el și avea dreptul să îl doneze”, a declarat edilul.

Fără show de artificii la Târgul de Crăciun

Emil Boc a adăugat că deși poate multora nu le convine, artificiile vor lipsi de la Târgul de Crăciun. Show-ul de artificii va fi înlocuit cu videomapping și drone.

„Sunt conștient că mulți clujeni o să mă critice, dar am renunțat la focurile de artificii, mergem pe sistemul de lumini și drone. Îi rog pe clujeni să mă înțeleagă, ok, și mie îmi plac, dar hai să arătăm că se poate și altfel. Am văzut că au un succes imens spectacolul de drone, de lasere și de lumini. Focurile de artificii sunt deja de partea trecutului, nu partea viitorului în materia aceasta de sărbătorire. Am luat această decizie, mi-am asumat și criticile astfel încât să mergem într-o direcție în care orașul parcă ne cere aceste lucruri. Ne cere să avem mai multă sensibilitate față de mediu, ne cere să fim atenți față de animalele de companie”, a declarat edilul la un post de radio local.

