Frigul și ploaia revin la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius.

După două zile în care temperaturile au fost peste 10 grade Celsius, frigul revine în Cluj-Napoca, joi, 27 noiembrie 2025.

Meteorologii anunță ploaie slabă la Cluj-Napoca, joi 27 noiembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

După două zile ușor mai calde, cu temperaturi de peste 10 grade Celsius, în Cluj-Napoca revine frigul.

În municipiul Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, joi, 27 noiembrie 2025. Temperatura minimă va fi de 3 grade Celsius.

Totodată, cerul va fi mai mult noros, ia ANM anunță ploaie slabă.

Sunt așteptate precipitații încă de dimineață în Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: