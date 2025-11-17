RO-Alert: Avertizare meteo de vânt puternic pentru zona de munte a Clujului. Rafale de până la 140 km/h.

ISU Cluj a emis mesaje Ro-Alert pentru a avertiza populația din zona montană a județului Cluj cu privire la intensificări puternice ale vântului, care pot atinge la rafală viteze de până la 140km/h.

Zona montană a județului Cluj este vizată de o avertizare meteo Ro-Alert din cauza vântului puternic.

Sunt vizate mai ales zonele de munte cu altitudini de peste 1.800 de metri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj anunță emiterea mesajelor RO-ALERT pentru zona montană a județului Cluj.

„A fost emis un mesaj RO-Alert de avertizare, cu privire la intensificările puternice ale vântului, având viteze la rafală de 120-140 km/h. Avertizarea este valabilă în zonele de munte cu altitudini de peste 1.800 de metri”, informează ISU Cluj.

Potrivit meteorologilor, până marți dimineața, ora 6:00, Cluju se află printre județele vizate de un Cod galben de vânt puternic.

Intensificări ale vântului se vor semnala în: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h, potrivit sursei citate.

