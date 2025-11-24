Vremea rece și maxime de 4 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme rece la început de săptămână cu atmosferă închisă și maxime de 4 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 24 noiembrie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 24 noiembrie, vremea se menține rece, însă zonal temperaturile vor fi în creștere. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și în zonele montane.

Temperaturile se vor situa între -3 și 12 grade Celsius, cu valori termice mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.

În Cluj, vremea se menține rece, astfel că maximele termice nu vor depăși 4 grade Celsius, iar minima va indica 0 grade Celsius. Atmosfera se va menține închisă pe parcursul zilei, cu înnorări persistente, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte.

În zilele următoare temperaturile vor fi în creștere, astfel că vremea se va încălzi peste normalul perioadei, cu maxime de 10 – 11 grade Celsius.

