ANAF urmează să solicite instanței să poată pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis împreună cu soția sa.

Astfel, Fiscul vrea să recupereze prin instanță banii datorați de familia Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu.

Măsura vine în contextul în care Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului, notează Antena3CNN.

ANAF cere instanței să pună sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis

ANAF l-a notificat pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească suma de 4,7 milioane de lei încasată din închirierea unui spațiu comercial în Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29.

În contextul refuzului privind plata prejudiciului, cei de la ANAF intenţionează să ceară magistraţilor, la începutul săptămânii viitoare, instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen.

Suma de un milion de euro reprezintă chiria încasată de familia Iohannis, timp de 16 ani, pentru spaţiul comercial pierdut în instanţă, cel de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitătile calculate de un expert independent.

„Căsuțele” fostului președinte

Spațiul comercial din Bălcescu 29 a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de euro din chiria către Raiffeisen Bank. Cu acești bani, potrivit Riseproject.ro, președintele a cumpărat alte 3 case, „căsuțe” cum le-a numit într-un interviu, care, de asemenea, îi aduc venituri din chirii.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis, iar în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

Înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declarase public că va restitui banii imediat ce instanța va da o decizie finală.

