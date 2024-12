Ultimele zile când pot fi văzute instalațiile luminoase Lights On din Cluj. Piaţă de vechituri la Celălalt Târg de Crăciun.

Lights On România a transformat Clujul într-un tărâm al creativității, invitând comunitatea să-și exploreze orașul în maniere inedite. Clujenii mai au la dispoziție câteva zile pentru a vizita festivalul Lights On.

Ultimele zile când pot fi văzute instalațiile luminoase Lights On din Cluj și Celălalt Târg de Crăciun | Foto: Lights On Romania - Facebook

Cluj-Napoca s-a transformat într-un loc magic în această perioadă a anului, iar pentru iubitorii de lumini și atmosferă festivă, ultimele zile al festivalului Lights On reprezintă o oportunitate de neuitat pentru a încheia anul într-un mod deosebit.

Evenimentul îi apropie pe oameni de arta contemporană într-un mod fascinant: prin poveștile transmise de 10 instalații de lumină. F

Ediția din acest an, cu tema The Other Christmas Market, este deschisă publicului până pe 8 decembrie în Cluj-Napoca, în arealul cuprins din străzile Mihail Kogălniceanu și Emmanuel de Martonne. Accesul publicului este, ca de fiecare dată, gratuit. Fiecare lucrare expusă este o poveste vizuală, realizată de artiști talentați din țară și de peste hotare, care aduc în fața publicului mesaje puternice despre percepția lumii, natura efemeră a realității și magia sărbătorilor.

Una dintre cele mai inedite lucrări prezentate și îndrăgite de către public este I love you, globul de zăpadă uriaș creat de arhitectul-artist Jacques Rival, având la bază statuia „Spectrul” a românului Ciprian Mureșan. Instalația, care generează uimire și bucurie, parcă ne invită într-un capitol al unei povești pline de magie. De la Cluj, uriașul glob va pleca la cel mai mare festival dedicat luminii, tocmai în Lyon.

Instalația „I love you” de Jacques Rival | Foto: Lights On Romania - Facebook

Strada Emmanuel de Martonne, gazda unei instalații spectaculoase

O altă lucrare spectaculoasă este Fragments of Reality, care strălucește deasupra străzii Emmanuel de Martonne. Instalația, formată din o mie de oglinzi mici, rotunde, se leagănă în vânt, reflectând lumina într-un joc delicat. Fragments of Reality stimulează imaginația, utilizând cerul ca fundal – un spațiu care, de-a lungul istoriei, a fost sursa multor întrebări. Lucrarea are multiple sensuri, invitând la explorarea percepției, a vizibilului și invizibilului, a reflecției luminii și a minții.

Instalația Fragments of Reality, realizată de Alessandro Lupi | Foto: Lights On Romania - Facebook

„Această instalație își propune să arate că înțelegerea noastră a realității depinde de punctul nostru de vedere, distanță și unghi. Ea servește ca un exemplu al modului în care percepția noastră este limitată și cum realitatea nu este niciodată aceeași din toate perspectivele. Instalatia pe care am creat-o în Cluj cântărește doar 5 kg, nu consumă energie electric și funcționează 24/7, zi și noapte. Acest lucru deschide o conversație mai largă despre cum lumina naturală a soarelui, care susține viața pe planeta noastră, este, de asemenea, un material fascinant pentru experimentarea artistică”, explică Alessandro Lupi, creatorul fascinantei lucrări.

Celălalt Târg de Crăciun susține micii producători

Lights On prezintă, în premieră, și o zonă comercială în arealul de pe străzile Kogălniceanu și Emmanuel de Martonne. În plimbarea de după-masă sau de seară, poți alege ceva simbolic de savurat sau luat acasă de la producătorii locali și meșteșugarii de la Celălalt Târg de Crăciun. La fiecare căsuță vei descoperi produse care costă doar 10 lei - de la clătite cu dulceață, cafea și siropuri naturale la mici decorațiuni de sărbătoare, lumânări parfumate sau bijuterii perfecte pentru un mic dar.

Evenimentul va aduce în perioada următoare și alte momente inedite: de la concursuri de turtă dulce, la un talcioc urban.

Piaţă de vechituri la Celălalt Târg de Crăciun.

La Celălalt Târg de Crăciun va avea loc Der Flohmarkt, o piaţă de vechituri. Oamenii sunt aşteptaţi sâmbătă, 7 decembrie, la eveniment.

Oamenii sunt aşteptaţi la eveniment fie să participe, completând formularul de înscriere online, fie să cumpere sau să viziteze.

„7 decembrie - de la 11:00.

Ne revedem la Der Flohmarkt Cluj la Celălalt Târg de Crăciun. Adu-ți lucrurile dragi, dar care nu își mai spun povestea în casa ta. Cărți, haine, încălțăminte, servicii de cafea. Știi mai bine ce ți-ai dori și ce nu să dai mai departe. Pune-le în valiză și hai cu ele pe str. Emmanuel de Martonne.

În cadrul evenimentului #CelălaltTargDeCraciun, între 11:00 și 15:00”, au transmis organizatorii evenimentului, pe pagina de Facebook.

