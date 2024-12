Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „După ce ai votat, după parada militară, du-te la Târgul de Crăciun și cumpără ceva Fabricat în România. Văd ceva la tine, România. La Mulți Ani!”

1 decembrie 2024. România este o țară incredibilă, tot mai puternică în lume, doar că noi, românii, generație după generație, nu ne dăm încă seama, nu ne este clar de ce România este așa puternica.

Dragoș Damian, Terapia Cluj

1 decembrie 2024. România este o țară incredibilă, tot mai puternică în lume, doar că noi, românii, generație după generație, nu ne dăm încă seama, nu ne este clar de ce România este așa puternica.

Poate pentru că românii care au plecat de aici, căutând o viață mai bună și lăsând familiile în urma, au ajutat Europa în ultimii 17 ani la fel de mult pe cât ne-a ajutat ea pe noi? Sau pentru că am arătat că oricând avem curajul necesar să fim alături de un vecin la nevoie? Sau pentru că primim cu prietenie în casă toți străinii, chiar daca uneori ei ne vorbesc pe la spate? Sau pentru că azi vară am câștigat în felul nostru atât Campionatul European cât și Jocurile Olimpice strigând ”Hai Romania!” - ai uitat oare? Sau pentru că, chiar dacă am tot votat conducători în care am crezut dar care ne-au dezamăgit și apoi și-au cerut iertare, nu ne dam bătuți, știm că într-o zi o vom nimeri?

Vedem ceva la România, nu știm încă ce este, dar ne dă speranța. De 1 decembrie, după ce ai votat, după parada militară, ia-ti de mână copiii sau nepoții și cumpără ceva Fabricat în România de la Târgul de Crăciun. România merge înainte și rămâne puternică, oricât de imperfectă este ea, pentru că tu îi stai alături.

La mulți ani, Romania! Hai România!

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: