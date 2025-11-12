Vreme închisă, ploi și maxime de 10 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține închisă, cu maxime de 10 grade și posibile precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 12 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 12 noiembrie, tempetaturile vor fi ușor peste normele perioadei în sudul și estul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice datei din calendar. Cerul va va fi marcat de înnorări pesitste, mai ales în nord și est. Va ploua slab pe arii restrânse în Maramureș, Moldova și în Transilvania și cu totul izolat în rest, iar la altitudini mari în zona montană vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 - 17 grade Celsius, iar cele minime între -4 și 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi preponderent închisă, vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi mai mult noros. Maxima zilei va ajunge la 10 grade Celsius, iar minima termică va indica 0 grade Celsius.

Pe parcursul zilelor următoare, cerul va deveni senin iar șansele de precipitații vor fi mai reduse, în timp ce maximele termice vor varia între 10 -12 grade Celsius.

