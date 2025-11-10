Afaceristul Sile Pușcaș reacționează public la acuzațiile de delapidare și înșelăciune. Atac la premier: „Dosarul penal este o acțiune de răzbunare, un ordin de execuție de la Ilie Bolojan”.

Sile Pușcaș a reacționat, luni, la acuzațiile aduse în dosarul de delapidare și înșelăciune privind „fraudarea” creditorului Eco Bihor SRL, fostul administrator al gropii de gunoi din Oradea: „Acest dosar este continuarea abuzurilor și răzbunărilor PNL-iste”, spune omul de afaceri.

Săptămâna trecută, polițiștii și procurorii bihoreni au descins la două dintre firmele omului de afaceri Vasile Pușcaș, iar administratorul și directorul economic al companiilor au fost ridicați pentru audieri, într-un dosar privind acuzații de delapidare și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 22,35 milioane de lei, cea mai mare parte în dauna fostului administrator al gropii de gunoi din Oradea, Eco Bihor.

Vasile (Sile) Pușcaș a respins, luni, acuzațiile aduse și a adus clarificări privind modul în care s-au derulat contractele cu firma din Oradea, Eco Bihor, și dosarul instrumentat „politic”.

„Vreau să lămuresc câteva puncte esențiale: cine a inventat acest dosar, cine îl orchestrează, pentru a denigra imaginea unor persoane nevinovate”, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă omul de afaceri Sile Pușcaș.

„Vreau să lămurim cu înscrisuri doveditoare faptul că Drusal SA și Drusal City, domnul director Marius Morar, doamna contabilă Nicoleta Babaș, nu sunt vinovați cu absolut nimic. Sunt doar acuzații mincinoase, nu există nici urmă de faptă penală în acest dosar, puternic mediatizat din motive politice. Și un alt punct important vizează modul în care s-a ajuns la acest dosar, din ce motive și care sunt beneficiile materiale ce stau în spate.

Declarația de presă, pe care ne-o asumăm 100%, se bazează pe adevăr, pe acte și înscrisuri incontestabile și un șir de întâmplări reale, publice, care au avut loc în ultima perioadă”, a explicat Sile Pușcaș.

Atac la premier: „Dosarul penal este o acțiune de răzbunare, un ordin de execuție de la Ilie Bolojan”

„Acest dosar penal este o acțiune de răzbunare, un ordin de execuție venit direct de la domnul Ilie Bolojan, pe persoană fizică. Nu ca reprezentant al unei instituții a statului român.

Este de notorietate faptul că, de multă vreme, domnul Bolojan este comandantul județului Bihor, care funcționează ca o «castă» închisă atât pe plan politic, financiar cât și pe plan juridic”, susține omul de afaceri.

„Ordin dat de domnul Bolojan locotenenților săi – domnul Florin Birta, actualmente primarul municipiului Oradea, procurorului Cristian Ardelean, zis și «Portocală» de Bihor, spaima judecătorilor și oamenilor de afaceri – este respectat cu strictețe de către aceștia.

Faptul că domnul Ilie Bolojan, între timp ajunge premierul României, nu schimbă această realitate, locală, bihoreană, ci dimpotrivă, o întărește”, a adăugat Sile Pușcaș.

Semnal „politic” de la Parchet

Vasile Pușcaș susține că acuzațiile aduse de „abuz de încredere pentru fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave”, potrivit cărora Drusal City a intenționat să nu-și mai onoreze plata restantă în sumă de 16.969.000 lei față de creditorul Eco Bihor SRL, sunt „mincinoase și frauduloase”.

„În traducere liberă, Parchetul spune că Drusal are o datorie de aproximativ 17 milioane de lei și nu vrea să plătească pe Eco Bihor.(…).Astfel, Parchetul și Poliția își asumă rolul de executor judecătoresc între două societăți comerciale, în favoarea unei, în defavoarea alteia, într-un moment în care cele două societăți se află încă în litigii comerciale, fără a fi o hotărâre definitivă, care să stabilească sumele și datoriile exacte.

Este vorba de penalitățile contractuale, pe care Eco Bihor le-a solicitat nelegitim, pe care Drusal le-a câștigat deja pe fond, iar în această perioadă se judecă apelul.

Ce face Parchetul? Dă un comunicat denigrator, ca să înțeleagă, subtil, instanța de apel din Bihor, care ar fi soluția corectă, caz unic în România.

Este un abuz de proporții asupra actului de justiție.

Iar toate astea vin după experiențele cunoscute, cu primarul PNL al municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, care mi-a confiscat un teren cu mulți ani în urmă, iar după cinci ani de procese, am reușit cu chiu cu vai să obțin despăgubire parțială a sumei reale.

Nu cred în coincidență: acest dosar este continuarea abuzurilor și răzbunărilor PNL-iste”, a declarat Vasile Pușcaș într-o conferință de presă.

Eco Bihor, „firma de casă” a cuplului Birta-Bolojan

Afaceristul a explicat că Eco Bihor, firma care administrează groapa de gunoi, cu sediul în Oradea, este „firma de casă” a lui Ilie Bolojan și a actualului primar Florin Birta.

„Primăria Oradea, prin primarul Florin Birta, face o sesizare către Parchetul Tribunalului Bihor, care ajunge la destinațiia exactă, procurorul Cristian Ardelean, zis «Portocală de Bihor», cu mare îngrijorare că Eco Bihor, firma de casă a cuplului Bolojan-Birta, ar putea fi țepuită de Drusal, vă dați seama?

Sile Pușcaș: „Aveam o creanță de aproximativ 800.000 de lei, nicidecum o datorie. Nu există datorii”|Foto: monitorulcj.ro

În acel moment, procurorul Ardelean se pune pe treabă, să îndeplinească misiunea primită de la «comandantul suprem» și nu mai ține cont de competență teritorială. Nu ține cont de infracțiunea care nu există, ci doar de scopul final meschin al misiunii sale, care este denigrarea mea personală și a companiei a cărui acționar majoritar sunt”, a adăugat omul de afaceri în reacția sa.

Primăria și Eco Bihor, datorie de 700.000 de lei către grupul Drusal

„Sechestrele au fost aplicate fără nici o logică sau act care să stea dovadă la sumele fictive inventate de procurorul Ardelean, pentru a da greutate dosarului.(…). Grupul Drusal nu are nicio datorie față de grupul Eco Bihor. Mai mult, Primăria și reclamantul au o datorie de peste 700.000 de euro către grupul Drusal”, spune Sile Pușcaș.

Mai mult, Pușcaș a solicitat o procedură de compensare.

„Primăria Oradea ne-a dat o hârtie, pe final de octombrie, prin care semnala că ei își vor plăti datoriile în termen de șase luni. Deci, un plus de 700.000 lei în favoarea grupului Drusal”, a explicat Sile Pușcaș.

Presiunile Consiliului Județean Maramureș

„De ce acest abuz al grupului de la Bihor – în persoana domnului Bolojan, a domnului Birta și a procurorului de casă Cristian Ardelean, să ne execute mediatic, cât și penal?”

Sile Pușcaș arată că totul început de la presiunile făcute de președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, pentru ca transportul deșeurilor din Maramureș să fie făcute către Bihor, mai exact către firma Eco Bihor.

„Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, ales în 2020, și președinte PNL Maramureș în același timp, începând cu anul 2021 a pus o presiune constantă în favoarea transportului tuturor deșeurilor din Maramureș către firma de casă a Primăriei Oradea, Eco Bihor.(…). Pásztai Zoltán, administratorul Eco Bihor, este un apropiat al primarului Florin Birta și are o reputație de om generos”.

„Taxa Bolojan”

„În 2022, Ilie Bolojan îl «lămurește» pe colegul de lui de partid, președinte de CJ, în Maramureș, domnul Ionel Bogdan, să oblige toți operatorii din Maramureș, ca absolut toate deșeurile să fie transportate la firma de casă, Eco Bihor”, a declarat Sile Pușcaș, care a explicat că soluțiile vizau transportul deșeurilor la un preț mai redus, precum Bistrița, Mureș, Arad, pentru a menține un preț corect.

„Presiunile au fost mari, iar la un moment dat am înțeles că nu avem ce face… În consecință, Ionel Bogdan a obligat prin Comitetul Național de Situații de Urgență, transportul deșeurilor la Oradea, nu la Bihor.

Prețurile de preluare a deșeurilor din țară erau în acea perioadă de 19 – 25 de euro, însă în Bihor a fost aplicată o taxă specială, pe care am numit-o «Taxa Bolojan», percepută doar pentru deșeurile care provin din afara județului Bihor.(…).Astfel, Ilie Bolojan și Ionel Bogdan au reușit să oblige toți locuitorii și toate companiile din Maramureș să plătească cea mai scumpă depozitare de dețeuri din România: aproximativ 60 de euro+TVA pe tonă, doar taxă de depozitare”, spune afaceristul Sile Pușcaș.

Taxa specială a fost aplicată din 2017, în valoare de 3,5 euro. Ulterior, Primăria Oradea a modificat taxa de la 3,5 la 10 euro. Din 2017, în urma unui contract semnat cu Eco Bihor și în lipsa unei gropi de gunoi la Maramureș, Drusal a început să transporte deșeuri la Eco Bihor. Ulterior, în 2021, taxa a crescut de la 10 la 15 euro. Iar de la finalul lunii aprilie, taxa a fost majorată la 30 de euro.

„Drusal a redus transportul deșeurilor la Bihor, pentru că am căutat soluții mai ieftine.

În 26 octombrie 2022, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o hotărâre a Consiliului Județean pentru introducerea stării de alertă în județ, prin care depozitarea gunoiului din Maramureș să se facă la operatori autorizați din Bihor, municipiul Oradea. Și de aici, starea de alertă s-a tot prelungit.

Drusal nu a acceptat acest abuz al domnului Ilie Bolojan, realizat prin concursul lui Ionel Bogdan, și am luat decizia curajoasă atunci de a instrumenta un process autorităților bihorene, în scopul anulării definitive a acestei «taxe Bolojan».

Ne-am propus recuperarea prejudiciilor cauzate de această taxă specială, atât în favoarea Drusal, cât și în favoarea zecilor de UAT-uri, primării, care o plateau.

Procesul a fost câștigat de Drusal definitiv, în octombrie 2024. Pe tot parcursul procesului am solicitat în repetate rânduri Consiliului Județean Maramureș și ADI Deșeuri, care aveau obligația morală să apere interesele cetățenilor din Maramureș. Nu a intrat nicio autoritate parte alături de noi în acest proces. Frica față de reputația de răzbunător al domnului Bolojan, se pare că a depășit granițele județului Bihor.

Suma totală, prin instanță, este de 10.596.000 de lei, plus 24.600 cheltuieli de judecată. Primăria Oradea, prin domnul Florin Birta, s-a angajat că va plăti despăgubirile conform legii, până cel târziu în 25 aprilie 2025.

Și aceasta face parte din fake promise: în loc să plătească despăgubirile, conform legii, el instrumentează un proces penal inventat, declanșează un imens abuz pentru a răzbuna faptul că am dat în instanță «taxa Bolojan», adică taxa specială”, susține omul de afaceri Sile Pușcaș.

Concret, la data perchezițiilor din dosar, în 5 noiembrie 2025, spune Sile Pușcaș, grupul Drusal avea de plată 9.800.000 de lei și de încasat 10.600,000 lei de la denunțătorii Municipiul Oradea și Eco Bihor.

„Deci aveam o creanță de aproximativ 800.000 de lei, nicidecum o datorie. Nu există datorii”, a concluzionat Pușcaș.

Mesaj pentru Bolojan

Întrebat ce mesaj are pentru premierul Ilie Bolojan, Sile Pușcaș a declarat:

„Mesajul meu este foarte clar: doresc să se oprească această răfuială și răzbunare asupra mea, din partea tuturor liderilor PNL, indiferent cine ar fi ei.

Nu consider o practică pentru un stat de drept, pentru creșterea mediului de afaceri, să fii denigrat, executat mediatic doar pentru că ți-ai exprimat o altă poziție de vot”, a declarat Sile Pușcaș.

Care sunt acuzațiile din dosar?

Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Sile Pușcaș, un apropiat al liderului AUR, George Simion, este vizat într-un dosar penal de delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul este estimat la peste 22 milioane de lei, dintre care cea mai mare parte ar fi fost produsă în dauna Eco Bihor SRL, fostul operator al gropii de gunoi din Oradea, conform datelor publicate de anchetatori.

Datoriile ar fi rezultat după ce, în perioada 2022–2024, Drusal SA a predat la Oradea deșeurile colectate în județul Maramureș, aflat în stare de alertă din cauza lipsei capacităților de depozitare, fără a achita taxele aferente pentru prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor, sortare și administrarea depozitelor ori a instalațiilor de eliminare, informează Ebihoreanul.ro

În urma percheziţiilor, administratorul, directorul economic și directorul general ai Drusal SA și Drusal City SA au fost duși la audieri. În plus, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile.

