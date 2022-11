Primăria va ATACA sentința prin care Sile Pușcaș e despăgubit cu 23 mil. €. Boc: „Nu mă întrebați pe mine, eu întreb la rândul meu statul român”

Primăria Cluj-Napoca va ataca sentința în primă instanță prin care trebuie să îi plătească 23,2 milioane de euro lui Sile Pușcaș pentru terenul expropriat din cartierul Zorilor, a spus primarul Emil Boc.

Primăria va ATACA sentința prin care Sile Pușcaș e despăgubit cu 23 mil. €. Foto: Facebook

Primarul Emil Boc a afirmat că Primăria va ataca decizia pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud prin care obligă acordare unei despăgubiri de 23 de milioane de euro milionarului Sile Pușcaș pentru terenul din cartierul Zorilor pe care se va construi Parcul Obvserator.

Edilul clujean a arătat că și-a asumat decizia strategică de a exrpopria un teren pentru realizarea unui parc deoarece cartierul duce lipsă de spații verzi, iar altfel, proprietarul ar fi construit blocuri de 14 etaje pe acel teren. Primarul arată că suma despăgubirii a fost stabilităîn baza grilei notarilor.

„Să le spunem lucrurilor pe nume. În primul rând, acolo nu se mai puteau face blocuri, ca să distrugi un cartier întreg, care nu are niciun fel de spațiu verde la dispoziție. Sunt convins că toți ăia care astăzi critică faptul că se face parc, dacă se făceau blocuri de 14 etaje, mă criticau, cum să fac blocuri între blocuri. Ca să știți cum stau treburile, orașul acesta a luat niște decizii strategice de a investi în calitate vieții, în special în oameni și nu în profit și în afaceri. Decizia noastră de a face parc acolo a fost una corectă, în concordanță de a oferi pe eternitate un spațiu verde de care să se bucure clujenii din Zorilor.

„Unde să facem parc, pe Lună?”

Unde vrei să faci, pe Lună sau pe Marte parc, dacă nu este terenul Primăriei. Trebuie să expropriezi, asta face statul român, prin legile sale. Același stat român a spus că se aplică grila notarilor și Primăria a aplicat prevederile din grila notarilor, conform prevederilor locale a procedurilor de expropriere, nu am luat cu japca, ci pe baza exproprierilor, nu decide primarul care este valoarea exproprierilor, ci experții, pe baza legii. Legea spune că despăgubirea se face pe baza grilei notarilor. S-a evaluat și s-au acordat 2,5 sau 2,7 milioane de euro. Între timp, a apărut o decizie a Curții Constituționale, coroborată cu o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune că în instanță se ține cont nu numai de gila notarilor, ci și de valoarea de piață stabilită de către experții specializați ai statului român. Asta s-a făcut în instanță”, a spus primarul Emil Boc, la un post local de radio..

Primarul Emil Boc arată că nu înțelege cum, în baza aceleiași prevederi legale, doii experți diferiți au evaluat terenul la 7 milioane de euro, respectiv la 23 de milioane de euro, motiv pentru care cere explicații de la autoritățile statului.

„Ce nu înțeleg eu este, și aici este o mare întrebare pentru funcționarea statului român: un expert a dat 7 milioane de euro, altul a dat 23 de milioane de euro. Cum este posibil ca pe același teren, pe aceeași suprafață, fără niciun fel de modificare, unu să îl dea de 7 milioane, altul să îl dea de 23 de milioane. Cum e posibil asta, într-un stat românesc, unde se cheltuiesc bani pulbici?

Nu mă întrebați pe mine, pentru că eu întreb la rândul meu statul român și am încredere în justiția din această țară că va face ordine și va aplica legea corectă. Decizia de a face parc este corectă și o voi susține până în pânzele albe. Nu noi am dat în proprietae cui e proprietar acolo, așa am găsit, nu a fost al primăriei vreodată și vândut proprietarului. De la Observator până pe Frunzișului și din Europa până în Zorilor, nu găsiți o parcelă de pământ să poți face un parc și pentru oamenii ăia. Acolo, nici măcar acum 15 ani nu mai erau parcele libere”, a mai spus Emil Boc.

„Valoarea au stabilit-o în baza legii, nu am stabilit eu, Boc, cât să îi dau la Sile”

În cele din urmă, primarul a subliniat că că este responsabil nici de suma inițială stabilită pentru exproprieri și nici nu poate negocia cu privați din poziția sa. El spune în continuare că Primăria va ataca decizia în instanță.

„Să ne răspundă tot statul român, prin experții săi, cum e posibil. Eu mi-am asumat decizia strategică să face parc în Groapă, la Parcul Feroviarilor, modernizăm Cetățuia, modernizăm Parcul Farmec, ori era nevoie și aici să ai o oază de verde. Este prima sentință, va fi atacată, ne vom apăra conform prevederilor legale, vom întreba și no un judecător, pe bună dreptate, cum este posibil ca pe același teren, cu același brevet de expert al statului român, să dea 7 milioane de euro și altul să dea 23 de milioane de euro. Înțelegeți că eu administrez bani publici, eu nu negociez, ci aplic legea. Orice privat poate negocia, eu pot face doar ce spune legea. Când au stabilit valoarea exproprierilor, colegii mei au stabilit-o în baza legii, cu prevederile notarilor, nu am stabilit eu, Boc, cât să îi dau la Sile, că nu pot. Nu pot pe banii publici să negociez nici măcar un leu”, a conchis Boc.

Milionarul Sile Pușcaș, 23,2 milioane de euro pentru terenul expropriat

Amintim că afaceristul Sile Pușcaș a câștigat procesul în instanță împotriva Primăriei Cluj-Napoca, privind exproprierile de pe strada Observatorului din cartierul Zorilor, unde primarul Emil Boc a promis că va realiza Parcul Observator.

Instanța a decis că Primăria trebuie să-i plătească 23,2 milioane de euro (113.801.371 lei) lui Sile Pușcaș, nu 2 milioane de euro cât era dispusă instituția să achite.

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a SC F SA, invocată în dosar nr. 1879/117/2022, ca rămasă fără obiect. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CLM C-N, invocată în dosar nr. 4684/117/2019 (dosar la care s-a trimis dos. nr. 1879/117/2022 ca urmare a admiterii excepţiei litispendenţei). Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I SA, în contradictoriu cu pârâtul CLM C-N, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I, în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N şi LIB SA, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, şi în consecinţă:

Stabileşte despăgubirea în sumă de 113.801.371 lei pentru terenurile expropriate, înscrise în prezent în CF 340693 C-N,nr. cadastral 340693, şi obligă pârâta UAT M C-N, în calitate de expropriator, la plata către reclamanta SC PSC I SA a diferenţei dintre această sumă şi suma de 10911765 lei stabilită drept despăgubire prin Hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 1/28.12.2020, 2/28.12.2020 şi 3/28.12.2020, emise de M C-N – CPA Legii nr. 255/2010 CL C-N. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta LI B SA în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N, CL al M C-N şi SC F SA, înregistrată sub nr. 2903/117/2021, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2022”, se arată în sentința pe scurt a Tribunalului Bistrița-Năsăud, publicată pe portal.just.ro.

Sentința nu este definitivă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

