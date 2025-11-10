Membru AUR Huedin, acuzat de trafic de țigări

Radu Neag, membru AUR Huedin, este acuzat că a deținut, depozitat și comercializat zeci de mii de pachete de țigări de contrabandă.

Judecătoria Huedin a început judecarea unui dosar de contrbandă cu țigări în care inculpatul suveranist Radu Neag, membru al partidului AUR, este acuzat de trafic de țigări, informează Infohuedin.ro

Inculpatul a fost săltat direct din pat în urma unei percheziții domiciliare.

Potrivit rechizitoriului, în urma percheziției domiciliare efectuate în decembrie 2024, au fost ridicate peste 59.000 de țigarete (aproape 300 de cartușe de țigări), care erau depozitate în cantitpți mari și pregătite pentru comercializare către diverse persoane, menționează sursa citată.

Inculpatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Dacă va fi găsit vinovat, membrul AUR riscă până la 7 ani de închisoare.

