„Angel Shot” ajunge în cele mai tari cluburi din Cluj. Codul care ajută fetele aflate în pericol!

Cluburile de noapte și barurile din Cluj-Napoca introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol |Foto: Facebook After Eight - Cocktail Club.

„Angel Shot”, codul de siguranță folosit deja în cluburile de noapte din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam, ajunge și la Cluj-Napoca.

Opt localuri: Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel implementează această măsură, demonstrând responsabilitate socială și preocupare pentru siguranța clienților lor.

Prin politica „Angel Shot”, persoanele care se simt în pericol pot merge la bar și cere discret un „Angel Shot”. Personalul, instruit în prealabil, recunoaște codul și intervine imediat pentru a asigura protecția clientei. Intervenția poate include escortarea persoanei în siguranță afară, chemarea unui taxi sau, în cazurile mai grave, apelarea autorităților.

Stop hărțuirii

Scopul inițiativei este de a preveni situațiile de hărțuire sau agresiune și de a crea un spațiu sigur pentru femei și fete în viața de noapte a orașului.

Implementarea „Angel Shot” la Cluj este inițiată de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală, o organizație de tineri angajați civic în promovarea siguranței și responsabilității sociale. Potrivit acestora, măsura la care se angajează cluburile și barurile contribuie la crearea unui climat de încredere și siguranță, în care distracția nu trebuie să implice frică.

Campania „Angel Shot” face parte din proiectul „Harta Siguranței”, cea mai amplă inițiativă locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca. Proiectul își propune să afle cum percep femeile siguranța în oraș, care sunt zonele vulnerabile și ce politici publice ar putea îmbunătăți viața urbană din această perspectivă.

În cadrul campaniei, va fi lansat în această lună un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, disponibil atât online, cât și în format fizic, pentru a colecta date relevante privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul Com'ON Cluj-Napoca '25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.

Electric Castle a fost primul festival care a implementat „Angel Shot”

„Angel Shot” este implementat de ani buni la festivalul Electric Castle de la Bonțida. Transmis la orice bar din incinta festivalului, codul „Angel shot” asigură ajutor imediat pentru persoana ce se simte în nesiguranță.

Organizatorii Electric Castle au fost primii care au implementat codul „Angel Shot”, care poate fi folosit la orice bar din festival de către cei ce au nevoie de intervenție imediată și nu au posibilitatea de a apela Safety Line sau nu găsesc în imediata vecinătate un membru al echipei de securitate.

