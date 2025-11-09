Un clujean a căzut cu parapanta într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului. Bărbatul rănit, extras în urma intervenției elicopterului SMURD.

Un clujean a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea. Victima a fost extrasă de către un elicopter SMURD prin troliere.

Grav accident produs, duminică, în zona Piatra Secuiului.

Potrivit Poliției, bărbatul de 44 de ani, din comuna Florești, județul Cluj, ar fi pierdut controlul în timp ce efectua un zbor cu parapanta și ar fi căzut pe stânci, pe raza comunei Rimetea.

„La locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD”, potrivit ISU Alba, citat de Agerpres.ro

Inițial, în sprijinul victimei, care a căzut într-o zonă greu accesibilă, a intervenit un echipaj Salvamont, fiind solicitat un elicopter SMURD pentru preluarea rănitului. Acesta a coborât mai întâi un medic la locul accidentului. Ulterior, elicopterul a revenit pentru preluarea bărbatului prin troliere, împreună cu medicul.

„Accidentatul a fost preluat și transportat la UPU-SMURD Târgu Mureș pentru investigații și tratament, fiind cu suspiciune de fractură de femur și traumă toracică prin cădere de la înălțime”, a transmis Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba.

Piatra Secuiului, cu o altitudine de 1.128 metri, este preferată de iubitorii sportului cu parapanta, aceștia venind la Rimetea în număr mare, cu deosebire la fiecare sfârșit de săptămână. Anual se înregistrează și câteva accidente în rândul acestora.

Foto: Depositphotos.com

