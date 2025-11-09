Moment emoționant pentru Emil Boc, la Rio de Janeiro: imnul României, cântat de un brazilian!

Emil Boc a avut parte de un moment emoționant la Forumul Mondial al primarilor, desfășurat la Rio de Janeiro. Un tânăr brazilian a oferit o surpriză inedită: acesta a cântat imnul național al României, după ce a văzut badge-ul care indica țara de origine a primarului Clujului.

Primarul Clujului a avut parte de o surpriză la Forumul Mondial al primarilor, desfășurat la Rio de Janeiro.

La intrarea în clădirea unde se desfășura evenimentul, un tânăr de la protocol, observând badge-ul care indica țara de origine a primarului, a început să cânte versuri din imnul României.

„Am avut parte de o surpriză plăcută la intrarea în clădirea de la Forumul Mondial al primarilor de la Rio de Janeiro: un tânăr de la protocol, după ce a văzut pe badge-ul meu că sunt din România, m-a salutat și a început să cânte versuri din imnul nostru național!”, a semnalat primarul Clujului, Emil Boc, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Tânărul a mărturisit că a fost impresionat de imnul național al României:

„Eram curios de România pentru că vine din limba latină, este verișoara noastră. Am căutat și am găsit imnul național al României, iar pentru mine este unul dintre cele mai frumoase”, a declarat tânărul brazilian.

Tânărul a adăugat că apreciază imnul nostru pentru patriotismul pe care îl inspiră.

De altfel, în contextul participării la Forumul Mondial al primarilor, Emil Boc a profitat de ocazie pentru a face o vizită pe Estádio do Maracanã.

Forumul a reunit cei mai importanți lideri și primari din lume care au un rol activ în promovarea politicilor verzi în orașele lor pentru a crește calitatea vieții cetățenilor și pentru a genera „locuri de muncă verzi”, sigure și mai bine plătite.

