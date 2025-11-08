Motociclist pericol public: a fost „lăsat pieton” 780 de zile și amendat cu 16.000 de lei! Deci, se poate!

Un motociclist a fost amendat cu 16.000 de lei după ce a depășit de 13 ori pe linia continuă pe drumurile Clujului.

13 depășiri pe linie continuă dintr-un șut, la fel și amenda | Foto: Captură video, IPJ Cluj

Un motociclist din Târgu Mureș a depășit de 13 ori pe linia continuă în județul Cluj.

13 depășiri cu ghinion în Cluj

Acesta a fost filmat cu drona în timp ce a efectuat maneverele ilegale în trafic.

Motociclistul a fost depistat în data de 25 octombrie 2025, pe DN1-E60, între localitatea Negreni și orașul Huedin. Acolo a „tăiat” de 13 ori linia continuă.

„Pe numele acestuia (bărbatului din Târgu Mures - n. red.) au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

