Vreme mai caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 14 grade Celsius.

Vineri, 7 noimebrie 2025, în Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor avea valori mai mari față de joi.

La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi de 14 grade Celsius, vineri, 7 noiembrie 2025 | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Vineri, 7 noimebrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade Celsius în Cluj-Napoca, potrivit ANM.

Temperatura minimă va fi de 3 grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 10 m/s.

Temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius la ora 10.00, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: