Șoferul care lovit mortal un pieton în Mera a fugit de la locul accidentului și era beat

Duminică seară, un pieton și-a pierdut viața în localitatea clujeană Mera după ce a fost lovit de un șofer era beat. Făptașul a fugit de la locul accidentului.

Ieri seară, 2 noiembrie 2025, un pieton și-a pierdut viața după ce a fost lovit de mașină în localitatea Mera, județul Cluj.

La volanul mașinii în cauză se afla un cetățean străin de 40 de ani, care se deplasa spre Zalău.

După ce a intrat în coliziune cu pietonul, șoferul a fugit.

„În urma accidentului, conducătorul auto a părăsit locul producerii faptei, fiind depistat de polițiști în scurt timp, în urma verificărilor. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o concentrație de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Cluj.

La testarea pentru droguri, rezultatul a fost negativ.

