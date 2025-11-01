Bărbat din Turda, prins în flagrant când încerca să vândă un pistol. A fost reținut.

Un bărbat a fost prins în flagrant recent, în timp ce încerca să vândă ilegal un pistol în Turda.

Bărbat din Turda, prins în flagrant când încerca să vândă ilegal o armă | Foto: IPJ Cluj

Joi, 30 noiembrie 2025, un bărbat din municipiul Turda a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă ilegal un pistol.

Câți bani cerea bărbatul din Turda pentru pistol?

„Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, au depistat în flagrant, pe strada Iazurilor din municipiul Turda, un bărbat de 28 de ani, din municipiu, în timp ce ar fi vândut, contra sumei de 1.200 de euro, unui alt bărbat, o armă de foc supusă autorizării (tip pistol), fără serie, calibrul 9 mm, fără a avea dreptul legal de a o deține sau comercializa”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, arma neletală a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Bărbatul a fost reținut, iar ulterior a fost pus sub control judiciar.

„În urma probatoriului administrat, bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. În data de 31 octombrie a.c., în urma prezentării acestuia procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, acesta a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a mai transmis IPJ Cluj.

Acesta avea în mașină, pe lângă pistol, mai multe bancnote de 50 și 100 de euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: