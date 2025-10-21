Călin Georgescu rămâne sub măsura controlului judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Călin Georgescu poate contesta controlul judiciar

Decizia a fost luată marți de Judecătoria Sectorului 1, însă aceasta poate fi contestată.

„În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 și 7 Cpp, constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar, luată față de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel cum a fost modificată ulterior. Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în hotărârea magistraților.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, printre care aceea de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare și de a posta pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

