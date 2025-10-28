Clujul se pregătește pentru cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie

În perioada 30-31 octombrie, Cluj-Napoca devine centrul dezbaterilor naționale privind protecția infrastructurilor critice, odată cu organizarea celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, un eveniment de referință pentru domeniul energetic românesc, organizat în parteneriat cu Ministerul Energiei.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30-31 octombrie 2025 | Foto: cyberenergy.ro

Evenimentul reunește, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Sunt așteptați peste 350 de participanți, confirmând interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Programul primei zile include trei paneluri tematice și două sesiuni de prezentări, ce vor aborda subiecte de actualitate precum:

Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale;

Securitate vs interoperabilitate, utilități vs. utilizatori;

Reziliența business în plin război informatic.

Speakerii de la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie | Foto: cyberenergy.ro

Cea de-a doua zi va fi dedicată unui panel strategic, axat pe strategiile pentru securizarea sistemelor critice.

Forumul de la Cluj confirmă, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate, contribuind activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

„În era digitalizării accelerate, securitatea cibernetică nu mai este doar o opțiune, ci o condiție fundamentală pentru stabilitatea infrastructurilor energetice și pentru siguranța societății în ansamblu. Ne aflăm într-un moment de răscruce, în care tehnologiile emergente - de la inteligența artificială la automatizare - creează oportunități extraordinare, dar deschid totodată noi fronturi de vulnerabilitate. România trebuie să-și consolideze capacitatea de reacție și de anticipare în fața acestor provocări, iar sectorul energetic are un rol esențial în arhitectura securității naționale.”, Mihaela Rodica Suciu, Director General, Distribuție Energie Electrică Romania.

Pentru mai multe informații despre eveniment, speakeri și agenda evenimentului, vă invităm să vizitați site-ul oficial: www.cyberenergy.ro.

