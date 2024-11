Soluții și idei inovatoare, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie. Mihaela Suciu (DEER): „O ediție de excepție, prin calitatea participanților și soluțiile identificate”.

Abordarea ameninţărilor cibernetice în infrastructurile critice, soluţii tehnologice avansate pentru prevenirea atacurilor şi provocările specifice inteligenței artificiale sunt doar câteva din temele abordate la cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, desfășurat la Cluj.

Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de Distribuție Energie Electrică România (DEER), a reunit sute de participanți ai firmelor de profil care, timp de două zile, au abordat informațiile la zi din domeniul securității energetice și IT.

Mihaela Suciu: „Suntem încântați de soluțiile pe care le-am identificat și care sunt aplicabile nouă”

„A fost o ediție care a avut succes, mai ales prin calitatea participanților. Și anul trecut am avut o parte dintre acești participanți, aproximativ 200 de firme de profil. La cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie au fost peste 300, iar cei prezenți și-au exprimat dorința de a participa și la edițiile viitoare.

Astăzi, la încheierea forumului, pot să spun că atât de multe informații și soluții am identificat în aceste două zile încât mergem cu toții încărcați cu energie pozitivă, pentru că până la urmă acesta este și scopul forumului: identificarea soluțiilor.

Cel puțin noi, Distribuție Energie Electrică România suntem încântați de soluțiile pe care le-am identificat și care sunt aplicabile nouă”, a declarat Mihaela Suciu, Director General Distribuție Energie Electrică România (DEER), la încheierea Forumului de Securitate Cibernetică în Energie desfășurat la Cluj-Napoca, pentru monitorulcj.ro

Discuțiile și analizele prezentate au vizat o gamă variată de teme, care au fost analizate de specialiști din domeniul energiei, securității informaționale și IT, de reprezentanţi ai universităţilor şi industriei de securitate cibernetică.

Tendinţele în plan mondial şi european în materie de reglementare a domeniului cibernetic, securitatea cibernetică și libertățile utilizatorilor, aspecte legate de protecția infrastructurilor critice sau particularităţi ale securităţii cibernetice în domeniul energetic sunt câteva din temele ce au fost dezvoltate la cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie de la Cluj-Napoca.

„Informațional, valoarea adăugată adusă de acest forum a fost mare”

„A fost a doua ediție a acestui forum, iar prima remarcă este că numărul de participanți a fost aproape dublu față de anul trecut.

În același timp, la fel ca și anul trecut, am aflat o grămadă de lucruri noi și din ce am văzut, și cei care lucrează în domeniu sunt motivați să participe pentru că se fac și comunicări tehnice importante, din care aflăm o mulțime de lucruri. Spre exemplu, am aflat despre o rețea care este practic invizibilă pe internet și noi tehnologii care sunt adoptate în Statele Unite ale Americii, acum. Și de care vom auzi și în România, probabil, în următoarele luni sau poate în următorii ani. Dar știm că există. Și soluțiile industriale mari, care sunt strategice, sau de altfel, și mai mici, vor putea să le caute și să le găsească.

Mi se pare extrem de interesant, pentru că sunt pasionat fără să fiu profesionist în aceste domenii, nici în energie, nici în IT. Sunt pasionat în același timp de ele și mi se pare fascinant să am ocazia să moderez dezbateri între specialiști la acest nivel.

La fel ca și anul trecut, aș zice că din punct de vedere informațional, valoarea adăugată adusă de acest forum a fost mare, atât pentru cei care sunt în domeniu, cât și pentru cei care nu sunt”, a declarat pentru monitorulcj.ro Moise Guran, moderatorul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie.

Digitalizarea și arhitectura de securitate

În mod clar, după cum a semnalat la deschiderea forumului Mihaela Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România, nu se mai poate discuta despre energie fără digitalizare, nici de digitalizare fără energie.

Astfel, tema digitalizării și a provocărilor specifice inteligenței artificiale (AI) au fost îndelung dezbătute în cea de-a doua zi a evenimentului dedicat securității cibernetice în energie.

Una dintre concluzii: în mod cert, nu se poate discuta de securitate cibernetică în lipsa digitalizării și automatizării sistemului energetic național. Modelul Finlandei și Suediei, unde hidrocentralele de sute de MW sunt automatizate și comandate de la distanță, fără dispeceri locali, reprezintă un exemplu în acest sens. În același timp, în contextul digitalizării rapide a serviciilor și infrastructurii, și România trebuie să identifice soluții pentru asigurarea securității cibernetice.

Folosirea inteligenței artificiale pentru optimizarea proceselor de IT și coordonarea activității AI de factorul uman a reprezentat o altă temă analizată în cadrul dezbaterilor.

Arhitectura de securitate a companiilor trebuie dezvoltată preventiv și coerent, nu doar după înregistrarea unor atacuri cibernetice. Soluțiile pentru asigurarea securității sunt la îndemână și sunt necesare în contextul în care siguranța desfășurării activității devine la fel de importantă ca securitatea fizică.

În același timp, legislația și directivele europene, împreună cu legislația românească, alături de structurile și bugetele alocate pentru a răspunde provocărilor specifice securității cibernetice și dezvoltării rețelelor inteligente de energie reprezintă un real suport.

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) a organizat, în perioada 13-14 noiembrie, la Cluj-Napoca, cea de-a doua ediţie a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, care a reunit autorităţi naţionale, experţi din sectoarele energetic şi IT, precum şi reprezentanţi ai universităţilor şi industriei de securitate cibernetică.

