Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită astăzi! Peste 8.000 de pelerini asistă la slujbă.

După mai bine 15 ani de când au început lucrările, Catedrala Națională este sfințită duminică, 26 octombrie 2025.

Catedrala Națională | Foto: Basilica.ro

Toamna aceasta au fost finalizare lucrările la Catedrala Mânturii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Sunt prezenți peste 2.500 de invitați oficiali, ierarhi, demnitari și reprezentanți ai statului, dar și mai bine de 8.000 de pelerini, anunță HotNews.ro, dintre care aproximativ 1000 au plecat de la Cluj.

Printre miii de credincioși asistă și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, potrivit sursei.

Cum credincioșii nu vor avea acces nici în curtea, nici în interiorul catedralei, Patriarhia a anunțat „vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală”.

Potrivit Basilica.ro, după încheierea Sfintei Liturghii (ora 10.00) și a slujbei de sfințire a picturii (ora 12.30), accesul pentru închinarea în Sfântul Altar va fi organizat treptat:

„Mai întâi vor intra invitații oficiali din interiorul Catedralei, apoi grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în piațeta din față”, precizează Patriarhia.

„Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții”, mai precizează Patriarhia.

Catedrala Mântuirii Neamului are o înălțime de 127 de metri și este cel mai înalt lăcaș de cult ortodox din lume.

Simultan, potrivit sursei citate, ea va putea găzdui, aproximativ, 5000 de persoane.

