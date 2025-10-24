Cod GALBEN de vânt puternic la Cluj și vreme mai rece. Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius.

Clujul este sub cod galben de vânt puternic, azi, 24 octombrie 2025, iar temperaturile scad față de ieri.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic, valabilă în Cluj și în mai multe județe din România.

Rafale de vânt de 70 km/h și până la 120km/h la munte

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 metri vor fi rafale de 90...120 km/h”, a transmis ANM.

Clujul, sub cod galben ce vânt puternic | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 10.00 până la ora 21.00.

Totodată, avertizarea vine și cu scăderea temperaturii la Cluj. Dacă ieri, maxima a fost una de primăvară, de 19 grade Celsius, astăzi, temperatura maximă va fi de 13 grade Celsius, iar cea minimă de 3 grade Celsius.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: