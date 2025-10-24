Statul cu epoleți își parchează pensiile speciale pe trotuare, în disprețul cetățenilor umiliți

Pensionarul special Bonțidean - fost șef la IPJ, acum șef peste Poliția Locală - se face că nu vede mașinile șefilor din justiție parcate ilegal pe trotuare. Cetățenii Clujului se simt umiliți.

Parcările improvizate de la Curtea de Apel Cluj (Piața Ștefan cel Mare) au stârnit nemulțumiri în rândul cetățenilor | Foto: Facebook, Clujul Civic

Cetățenii din Cluj-Napoca se plâng de discriminare în ceea ce privește parcatul.

Pe grupul de Facebook - Clujul Civic, o persoană a scris că este deranjată de faptul că în fața Curții de Apel Cluj (Piața Ștefan cel Mare), mașinile sunt parcate improvizat.

Clujenii se plâng de parcările improvizate de la Curtea de Apel (Piața Ștefan cel Mare) | Foto: Facebook, Clujul Civic

„Oare simpla așezare a unui semn rezervat transformă spațiul public în loc de parcare? Am sesizat același lucru și în față la Prefectură (când nu era în renovare). Unde se poate depune o sesizare sau sesizări”, a scris un cetățean pe grupul Clujul Civic.

Clujenii, nemulțumiți de parcările de la Curtea de Apel: „Cei care lucrează acolo sunt mai presus de lege”

Postarea a strâns mai multe comentarii unde clujenii se arată nemulțumiți de această situație.

„Specialii tot speciali”

„Clujul e plin de locuri rezervate mai nou. Pentru că toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții”

„Cei care lucrează acolo sunt mai presus de lege”

„Cam ieftine mașini să fie de magistrați… o fi parcare pentru stagiari sau ceva…”

„Acelați tupeu de… magistrat”

Cert este că oamenii sunt indignați de inegalitatea dintre cetățenii obișnuiți și cei „speciali”.

monitorulcj.ro a luat legătura cu reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Am dorit să aflăm care este regimul acelor parcări improvizate de pe trotuarele din fața Curții de Apel Cluj (Piață Ștefan cel Mare) și care e baza legală, în condițiile în care pe strada Dorobanților există parcări la bordură rezervate pentru aceeași instituție?

„Mașinile din față sunt ale instituției (Curtea de Apel). Sunt parcate acolo din cauză că în curtea interioară a instituției este șantier. Cu aceste mașini sunt aduse persoanele la instanță”, au răspuns reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru monitorulcj.ro.

Probabil că specialul Marcel Bonțidean ar trebui să se spele pe ochi cu mai multă atenție, să vadă ceea ce văd cetățenii care îi plătesc salariul (pe care îl cumulează cu pensia).

