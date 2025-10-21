Vremea se încălzește treptat, iar maximele ajung la 20 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se va încălzi treptat, însă dimineața se va menține rece. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marti, 21 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 21 octombrie, vremea se va încãlzi ușor față de zilele precedente, însã dimineaţa se va menţine rece în cea mai mare parte a ţãrii.

Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în vestul și nord-vestul țării, unde izolat se pot semnala precipitații. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale, inclusiv în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 - 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 12 grade Celsius.

În Cluj, după temperaturile nocturne negative și o dimineață geroasă, vremea se va încălzi ușor pe parcursul zilei, astfel că maximele termice vor ajunge la 13 grade Celsius, iar minimele vor indica 2 grade Celsius.

În general, vremea va fi preponderent frumoasă, cu înnorări locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

De la jumătatea săptămânii, temperaturile vor urca la 15 – 18 grade Celsius, iar precipitațiile își vor face simțită prezența.

