Duminică rece, dar senină la Cluj. Soare pe toată durata zilei și maxime de până la 11 grade Celsius

Clujenii vor avea parte astăzi, 19 octombrie, de o zi de toamnă cu cer senin și temperaturi scăzute, specifice perioadei din calendar. Chiar dacă soarele va străluci pe tot parcursul zilei, nu trebuie să uităm că aerul va rămâne rece, iar prima parte a zilei va fi una destul de friguroasă.

Duminică rece, dar senină la Cluj. | Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), vremea de duminică va fi predominant frumoasă la Cluj-Napoca, cu cer senin și fără precipitații. Dimineața se anunță răcoroasă, temperaturile fiind în jurul valorii de 2-3°C, iar la prânz mercurul din termometre va urca treptat spre 8–9°C.

Maxima zilei va fi atinsă abia după-masa când vor fi 10–11°C. Spre seară, valorile vor scădea din nou și vor ajunge la 4–5°C în timpul nopții.

Chiar dacă temperaturile scad, vremea este încă perfectă pentru plimbări și activități în aer liber.

