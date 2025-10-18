Bienala de Arhitectură Transilvania 2025. Expoziții, ateliere și tururi ghidate în centrul orașului

Piața Unirii din Cluj-Napoca găzduiește în perioada 17-26 octombrie, Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA), organizată de Ordinul Arhitecților din România, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local.

Bienala de Arhitectură Transilvania 2025. | Foto: Primăria Cluj- Facebook

Tema din acest an este est.estic, și invită publicul să observe cum etica, estetica și arhitectura merg mână-n mână și pot contribui la dezvoltarea comunităților sustenabile și incluzive.

Vernisașul expoziției centrale a avut loc vineri, 17 octombrie, în Piața Unirii și a marcat dechiderea oficială a Bienalei. Expoziția reunește lucrări din zece anuale și bienale de arhitectură din România, și prezintă cele mai relevante proiecte din 2024-2025.

Publicul poate vizita expoziția până pe 26 octombrie.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial: www.batra.ro

