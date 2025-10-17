  • Flux RSS
Actualitate

Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca. Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie?

Locuitorii din Cluj-Napoca vor avea parte de un final de săptămână fără precipitații.

Prognoza meteo pentru astăzi la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook Prognoza meteo pentru astăzi la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

 

Vineri, 17 octombrie, clujenii vor avea parte de puțin soare, fără precipitații.


Maxima zilei va fi de 14 grade Celsius, aproape de ora 16:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 08:00, când sunt estimate 0 grade Celsius.

