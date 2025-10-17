Actualitate
Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca. Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie?
Locuitorii din Cluj-Napoca vor avea parte de un final de săptămână fără precipitații.Prognoza meteo pentru astăzi la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook
Vineri, 17 octombrie, clujenii vor avea parte de puțin soare, fără precipitații.
Maxima zilei va fi de 14 grade Celsius, aproape de ora 16:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 08:00, când sunt estimate 0 grade Celsius.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: