Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca. Cum va fi vremea astăzi, 17 octombrie?

Locuitorii din Cluj-Napoca vor avea parte de un final de săptămână fără precipitații.

Prognoza meteo pentru astăzi la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Vineri, 17 octombrie, clujenii vor avea parte de puțin soare, fără precipitații.

Maxima zilei va fi de 14 grade Celsius, aproape de ora 16:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 08:00, când sunt estimate 0 grade Celsius.

