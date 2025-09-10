Raben România își consolidează angajamentul pentru excelență prin noi certificări ISO (P)

Raben Logistics Romania anunță obținerea a trei noi certificări internaționale în luna august: ISO 14001 – Sistem de managementul al mediului, ISO 45001 – Sistem de management al sănătății și securității în muncă, ISO 22000 – Sistem de management al siguranței alimentare.

Aceste certificări se adaugă la certificarea ISO 9001, deținută de companie de mulți ani, confirmând angajamentul constant Raben, pentru servicii logistice la cele mai înalte standarde.

Pentru noi, aceste certificări nu sunt doar o validare externă, ci o garanție pentru clienții și partenerii noștri că logistica poate fi realizată responsabil, cu grijă pentru calitate, mediu și siguranța oamenilor. Este un pas important care reflectă viziunea Raben și direcția pe termen lung a întregului grup - a declarat George Toma, Manager Calitate al Raben Logistics Romania.

Certificări ancorate în obiective clare de sustenabilitate

Obținerea certificării ISO 14001 este strâns legată de obiectivele ambițioase stabilite de Raben Group în Raportul de sustenabilitate 2024:

Neutralitatea climatică până în 2050, în conformitate cu inițiativa Science Based Targets .

. Reducerea emisiilor de Scope 1 și Scope 2 cu 38% până în 2030, comparativ cu anul de referință 2020.

Reducerea cu 45% a intensității emisiilor pentru transport până în 2030.

Creșterea ponderii energiei verzi și investiții în parcuri logistice cu eficiență energetică ridicată.

La nivel global, Raben implementează proiecte de eficientizare a flotei, trecere treptată către vehicule alternative și utilizarea soluțiilor IT pentru optimizarea rutelor și reducerea consumului de combustibil.

Siguranță și responsabilitate pentru oameni și produse

Certificarea ISO 45001 reflectă cultura organizațională centrată pe sănătatea și securitatea angajaților. În toate filialele Raben, sunt implementate programe de instruire, campanii de prevenire a accidentelor și tehnologii moderne care fac locurile de muncă mai sigure pentru șoferi și personalul din depozite.

În același timp, ISO 22000 confirmă faptul că Raben Romania respectă cele mai stricte norme internaționale privind siguranța alimentară – un element esențial pentru clienții din FMCG și food & beverage, unde integritatea produselor este prioritară.

Un partener de încredere pentru companiile din România

Prin obținerea certificărilor ISO 14001, 45001 și 22000, Raben România consolidează poziția de partener de încredere pentru clienții din industrii diverse – de la FMCG și food & beverage, până la automotive și retail.

Logistica modernă nu mai înseamnă doar transport și depozitare. Înseamnă responsabilitate față de oameni și mediu, trasabilitate completă și transparență în fiecare etapă. Aceste certificări sunt dovada că Raben integrează aceste principii în activitatea zilnică - adaugă Vlad Moldoveanu, Manager Financiar al Raben Logistics Romania.

Raben Group

Raben Group este un furnizor olandez de logistică care oferă servicii complete de transport vamal, inclusiv logistică contractuală, transport rutier, Fresh Logistics, transport FTL și intermodal, transport maritim și aerian. Cu aproape 95 de ani de experiență, Raben construiește relații pe termen lung cu clienții, oferind logistică „cu față umană” pentru întreprinderi de toate dimensiunile, ghidată de principiile parteneriatului, încrederii și corectitudinii. Grupul operează peste 170 de sucursale în 17 țări europene, gestionând aproximativ 2.000.000 m² de capacitate de depozitare și expediind 11.000 de camioane zilnic. În 2024, Raben a înregistrat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde EUR. Provenind dintr-o mică afacere de familie olandeză, Raben menține valori care au un impact pozitiv asupra implicării angajaților și a relațiilor cu clienții. Cei 12.200 de angajați ai Raben, cunoscuți sub numele de „Oameni cu DRIVE”, se disting prin spiritul antreprenorial, energia și urmărirea constantă a excelenței. Grupul se angajează să dezvolte durabil prin organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la: https://romania.raben-group.com/.