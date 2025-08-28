Impozite mai mari pentru locuințe și mașini. Cât ar urma să plătească românii?

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat că românii vor plăti impozite mai mari pentru locuințele și mașinile deținute și a estimat care va fi diferență de bani pe care o vor scoate oamenii din buzunar.

Crește impozitul pentru mașini și case | Foto: monitorulcj.ro

Cetățenii vor plăti impozite mai mari pentru mașinile și casele pe care le dețin.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va crește baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă și mașină - la persoanele fizice, menționând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităților locale.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creșterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. Avem începute foarte multe șantiere în România. În fiecare localitate din România, în fiecare oraș sau comună sunt, în reședințele de județ, zeci de șantiere, dar în fiecare comună din România este cel puțin un șantier la care se lucrează. Toate aceste șantiere trebuiau să fie finanțate din bani naționali sau bani europeni. (...) Am constatat că nu mai avem finanțări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu le mai putem duce în această formulă. (...) Având în vedere această situație, angajamentele României și analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creștem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice”, a afirmat Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat ce măsuri mai are în vedere cu un impact direct asupra populației, potrivit Agepres.ro.

Cât vor fi impozitele pentru case și mașini?

El a adăugat că această creștere de impozite la persoanele fizice „poate părea mare în procente, dar în termeni reali e oricum o creștere”.

„Nu mai plătești, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a precizat Bolojan.

Șeful Executivului a explicat că aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Și banii încasați suplimentar din impozitele pe proprietăți ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiții. Altfel nu există capacitate financiară să fie continuate. Și atunci este logic că, dacă ai avut o stradă care nu era asfaltată și acum ai asfalt pe stradă sau ai stat pe o stradă care nu avea apă sau canalizare sau localitatea ta este conectată la un drum județean care arată foarte bine, este normal ca și cetățenii din acea zonă să vină cu o cofinanțare la aceste lucrări, care este această creștere a impozitului pe proprietate și trebuie să le explicăm foarte corect românilor acest lucru”, a explicat premierul.



El a mai arătat că tot cetățenii trebuie să fie „principalii cenzori, care să analizeze cum se cheltuiesc acești bani și să îl judece pe primarul respectivei localități ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc”.



Premierul a arătat că, pe lângă impozitul pe casă, va crește și cel pe mașina de capacitate mică.



„Pe o mașină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 - 80 lei, deci undeva 10 - 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar acești bani sunt veniturile autorităților locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.



Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de mașini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică și plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare și plăteau celelalte două treimi. „Deci o mașină de capacitate mare plătește în România 700 euro - 800 euro, deci 3.000 - 4.000 lei”, a mai spus premierul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: