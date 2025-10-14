Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce nu e bine să faci astăzi?

Credincioșii sărbătoresc în fiecare an, pe 14 octombrie, Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Sfânta Parascheva este prăznuită pe 14 octombrie în fiecare an

Sfânta Parascheva este cunoscută în tradiția populară ca „Sfânta Vineri” și este cea care stăpânește lumea femeilor și îndeletnicirea lor.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită ca fiind aducătoare de ploi aspre care aduc belșug și roade. Sfânta este cunoscută ca ocrotitoarea apelor, iar chipul ei apare de multe ori lângă râuri sau fântâni, iar apa devine tămăduitoare.

În unele zone din România există obiceiul prin care icoana Sfintei Parascheva este așezată lângă fântâni și izvoare. Ziua Sfintei Parascheva este cunoscută ca zi de pomenire în memoria celor plecați dintre noi. În anumite zone din țară se dă pomană pâine din grâul nou și din mustul produs în propria ogradă.

Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva

Conform tradiției, de Sfânta Parascheva, țăranii vor afla cum va fi vremea la iarnă și în funcție de modul în care care dorm oile în ziua prăznuirii: dacă oile dorm unite, atunci iarna va fi grea, daca dorm răsletite, iarna va fi una blândă.

Tot de Sfânta Parascheva poți afla vremea pentru următoarea perioadă: Dacă afară este frumos sau mohorât, așa vor fi toate sărbătorile până la finalul anului. Dacă zilele au fost ploioase, atunci înseamnă că iarna se apropie cu pași repezi și primele ninsori ar putea cădea în curând.

De la Sf. Parascheva încep pregătirile pentru iarnă și se cumpără primele haine și pături groase. Tot de Sfânta Parascheva se dau pomeni pentru adormiți și se fac rugăciuni către aceasta și Sfintele Moaște pentru o viață mai curate și mai bună.

Ce este interzis să faci de Sfânta Parascheva

De Sf. Parascheva:

nu se lucrează câmpul

nu se spală rufe

sunt interzise cusutul și torsul

Conform tradiției, fetele care spală și cos în această zi vor rămâne nemăritate. De Sfânta Parascheva:

nu se mănâncă nuci

castraveți

poame în formă de cruce

Tot pe 14 octombrie este interzis să mănânci fructe închise la culoare și pepene roșu pentru că aduc aminte de sacrificial martiric.

La ţară, bătrânii nu făceau nici focul de Sfânta Parascheva pentru a nu atrage nenorocul asupra casei.

