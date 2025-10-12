100.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sf. Parascheva

Peste 100.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Peste 100.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva | Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Aproximativ 109.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost depusă de miercuri dimineață, într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, potrivit Agerpres.ro.

Coadă kilometrică de 20.000 de oameni la moaștele Sfintei Parascheva

Conform sursei citate, alte 20.000 de persoane venite din toată țara sau din străinătate pentru a se închina la racla cu moaștele Sf. Cuvioase Parascheva formează un rând de câțiva kilometri pe străzile din apropierea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătorește hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și unul dintre cele mai mari din Europa. La moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar și la cele ale sfinților aduși în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât ortodocși, cât și romano-catolici din țară și străinătate.

Credincioșii care vin zilele acestea la Iași în pelerinaj la Sf. Parascheva au prilejul de a se închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de o delegație din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât și a sărmanilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

