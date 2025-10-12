55% dintre români nu ar ajuta militar Republica Moldova dacă ar fi atacată de Rusia

Aproximativ jumătate dintre români nu sunt de acord cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde.

Aproape jumătate dintre români nu cred Armata nu ar rezista unui atac

Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul „Percepții asupra capacităților Armatei Române”, realizat de Avangarde.

Potrivit sondajului dat duminică publicității, 43% își doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu și 9%, nu știu/nu răspund.

Românii nu cred că Armata ar rezista unui atac

Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO - sunt de părere 49% dintre români, în timp ce 35% sunt optimiști, iar 16% nu știu/nu răspund.

Cu creșterea cheltuielilor pentru înarmare a tuturor țărilor membre ale NATO, deci și a României, sunt de acord 58%, 30% nu sunt de acord și 12% sunt nehotărâți.

Un procent de 44% dintre respondenți agreează ideea ca eventualele drone fără pilot care ar intra în spațiul aerian al României să fie doborâte, 41% își doresc o analiză „în funcție de situație”, 8% spun „mai degrabă nu”, 2% „cu siguranță nu” și 5% nu știu/nu răspund.

Pericolul ca Rusia să atace, intenționat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievați, 33% susțin că este mare/foarte mare și 9% nu știu/nu răspund.

Guvernul României gestionează „prost” capitolul Apărării Naționale în accepția a 58% dintre români, 22% îl percep ca „bine” gestionat și o cincime (20%) s-au încadrat la nu știu/nu răspund.

55% dintre români nu își doresc trimiterea de trupe de către România, în situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, 28% sunt favorabili pentru trimiterea de trupe, iar 17% nu știu/nu răspund.

În contextul situației geo-militare actuale a României, 75% dintre respondenți susțin că un ofițer superior în retragere „cu calități profesionale recunoscute'” ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naționale, 11% preferă un civil și 14% nu știu/nu răspund.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6 - 10 octombrie, pe un eșantion multi-stratificat, probabilistic de 920 de subiecți din populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

