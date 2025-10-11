Ce mănâncă liderul suveranist al Ungariei? Meniul de prânz al premierului Orban Viktor!

Premierul Ungariei, Viktor Orban a mâncat, vineri, pe terasa hanului Km 17 din Jucu, județul Cluj și a făcut fotografii cu personalul.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban s-a fotografiat cu șeful de sală de la Han Km 17, Crețu Flavius Bogdan | Foto: cititor monitorulcj.ro

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a participat, vineri, 10 octombrie 2025, la congresul UDMR de la Cluj și a luat masa în Jucu, la hanul Km 17.

Seful de sală de la han, Crețu Flavius Bogdan, ne-a transmis ce a servit premierul Ungariei.

Meniul lui Viktor Orban la Cluj:

Aperitiv: slănină cu cârnați de casă, salam de casă, suncă, murături și roșii

Felul 1: ciorbă de burtă cu smântână și ardei

Felul 2: mici

Desert: papanași

„Este un om foarte simplu. A băut o cafea și puțină pălincă. A servit masa pe terasă, iar la final a venit să salute tot staff-ul și a mulțumit pentru masă”, a spus șeful de sală de la Hanul Km 17.

Viktor Orban s-a și fotografiat cu staff-ul.

