Sfârșit de săptămână cu ploaie la Cluj! Cum va fi vremea azi, 10 octombrie?

Astăzi, 10 octombrie, locuitorii din municipiul Cluj vor avea parte de o zi ploioasă.

Precipitațiile sunt preconizate în cantități mici, așteptate în jurul orei 13-14, dar se vor întinde pe tot restul zilei.


Temperatura va fi ceva mai ridicată decât zilele trecute, maxima zilei fiind de 16 grade Celsius, înregistrată după-amiază, la ora 15:00.

