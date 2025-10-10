Sfârșit de săptămână cu ploaie la Cluj! Cum va fi vremea azi, 10 octombrie?

Astăzi, 10 octombrie, locuitorii din municipiul Cluj vor avea parte de o zi ploioasă.

Prognoza meteo pentru 12 septembrie Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Precipitațiile sunt preconizate în cantități mici, așteptate în jurul orei 13-14, dar se vor întinde pe tot restul zilei.

Temperatura va fi ceva mai ridicată decât zilele trecute, maxima zilei fiind de 16 grade Celsius, înregistrată după-amiază, la ora 15:00.

