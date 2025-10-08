Statul va plăti pentru repatrierea românilor decedați în străinătate pentru familiile care nu își permit

Camera Deputaților a adoptat miercuri, un proiect de lege care prevede ca familiile care nu își permit să își repatrieze rudele decedate să fie ajutate la plata cheltuielilor aferente.

Cheltuielile de repatriere pentru românii decedați în străinătate vor fi suportate de stat în cazul familiilor care nu își permit | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Ministerul Afacerilor Externe va ajuta la plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul statelor de reședință, în cazul în care familia nu poate suporta costurile, prevede un proiect adoptat azi, 8 octombrie 2025, cu majoritate de voturi, de plenul Camerei Deputaților.

De unde vin banii pentru repatrierea românilor din străinătate?

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995, precum și completarea Legii nr. 198/2008, în sensul instituirii taxării/tarifării anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare românești pentru persoane fizice sau juridice străine.

Potrivit proiectului, votat în forma adoptată de Senat, Ministerul Afacerilor Externe va folosi în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați în statele de reședință, în situațiile în care familiile nu pot suporta costurile și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul respectiv, precum și pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în bune condiții a activității oficiilor consulare ale României în străinătate, în beneficiul cetățenilor români.

Deputata PNL Raluca Turcan a subliniat că proiectul inițiat de liberali vine în sprijinul celor care trec printr-o „tragedie dureroasă”, din cauza costurilor mari ale repatrierii rudelor decedate.

„Deputații PNL au inițiat acest demers și au votat 'pentru', întrucât vine în sprijinul românilor din diaspora și al familiilor acestora. Astăzi sunt peste cinci milioane de români care trăiesc în diaspora și nu sunt puține situațiile în care familiile celor care lucrează în străinătate au o suferință în plus atunci când sunt în imposibilitatea de a repatria trupurile celor decedați, din cauza costurilor uriașe. Practic, repatrierea se transformă într-o tragedie personală pentru cei care își pierd membrii familiei. E o realitate dureroasă și, pentru aceasta, deputații liberali au creat posibilitatea ca, din taxele consulare pentru actele notariale, să se asigure repatrierea celor decedați în străinătate. Am creat, așadar, și sursa de venituri, dar și mecanismul prin care rudele suferinde din țară să poată să-și întoarcă trupurile celor decedați', a precizat Raluca Turcan.

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din ziua de 18 decembrie 2023, Camera Deputaților fiind for decizional.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: