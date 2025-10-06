Trei polițiști clujeni, acuzați că au închis ochii la o trecere frauduloasă a frontierei

Trei polițiști de frontieră de la Aeroportul Cluj au fost trimiși în judecată de DNA pentru că ar fi închis ochii la o trecere ilegală. DNA spune că cei trei ar fi permis trecerea ilegală a frontierei de către doi cetățeni nigerieni.

Trei polițiști de frontieră de la Aeroportul Cluj au fost trimiși în judecată de DNA pentru că ar fi permis trecerea ilegală a frontierei de către doi cetățeni nigerieni| Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Croitor Adrian Filon, ofițer de poliție de frontieră cu grad de subcomisar în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca,

Nagy Elena Georgiana, agent de poliție de frontieră cu grad de agent șef adjunct în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca și

Horvat Cristina Florentina, agent de poliție de frontieră cu grad de agent principal în cadrul IGPF-Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca

toți pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

„În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt: La data de 10 iunie 2023, inculpații Croitor Adrian-Filon, Nagy Elena-Georgiana și Horvat Cristina-Florentina, în calitate de lucrători ai poliției de frontieră, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în legislația națională privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, nu s-ar fi sesizat cu privire la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României de către doi cetățeni nigerieni, care intraseră fraudulos în România în data de 9 iunie 2023, prin substituire de persoană și ar fi permis acestora să părăsească, în același mod fraudulos, teritoriul României. În concret, la data de 9 iunie 2023, cei doi cetățeni extra-comunitari, ar fi intrat ilegal în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport (P.T.F.A.) Cluj-Napoca, iar la data de 10 iunie 2023, aceiași cetățeni, ar fi ieșit ilegal din țară, prin același punct de trecere, prin substituire de persoane, la controlul de frontieră prezentând pașapoartele eliberate de autoritățile nigeriene pe numele altor cetățeni nigerieni”, arată procurorii DNA.

Au vrut să se culturalizeze la Cluj-Napoca

Potrivit DNA, „la momentul prezentării pe sensul de intrare în țară, cei doi cetățeni extra-comunitari au susținut că scopul intrării în România este participarea la o activitate artistică în seara de 9 iunie 2023, desfășurată în interiorul unui local din municipiul Cluj-Napoca, urmând să părăsească țara a doua zi”.

În data de 10 iunie 2023, cei doi cetățeni extra-comunitari s-au prezentat pe sensul de ieșire din țară dorind să se îmbarce la zborul cu destinația Bergamo, Italia.

„Cu această ocazie, lucrătorii poliției de frontieră au constatat existența diferențelor dintre fotografiile existente pe pașapoarte și persoanele în cauză, motiv pentru care au solicitat un control suplimentar. În urma verificărilor efectuate de agent șef adjunct de poliție Nagy Elena-Georgiana, aceasta nu ar fi constatat existența unor probe cu privire la substituirea de persoane care să impună luarea unor măsuri legale. Ulterior, beneficiind de sprijinul celor trei inculpați, cei doi cetățeni extra-comunitari ar fi fost lăsați să părăsească teritoriul României folosindu-se de documente de călătorie care nu le aparțineau”, mai susțin procurorii.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

