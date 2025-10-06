Șeful DNA, despre dosarul cărții lui Ciucă și panourile publicitare: „Ancheta vizează inclusiv subvenții de partid.”

Procurorul-şef de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a transmis că dosarul legat de cartea lui Nicolae Ciucă vizează inclusiv subvențiile primite de PNL.

Publicitate electorală pentru partide electorale și candidați la alegerile prezidențiale în județul Gorj, 4 octombrie 2024 | Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Procurorul-şef de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a declarat duminică seara, că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, este în lucru. Potrivit declaraţiilor sale, dosarul are câteva zeci de volume şi ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.

Procurorul-șef al DNA a fost întrebat de ce nu a fost finalizat încă dosarul legat de panourile de promovare pentru cartea lui Nicolae Ciucă.

Dosarul legat de cartea lui Ciucă și panourile de promovare are zeci de volume

„Este un dosar care e în lucru la secţia a doua. Are o vechime de un an de zile şi are câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar uşor. Nu vizează doar componenta asta, ci vizează inclusiv subvenţiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări. Să sperăm că vor ieşi în perioada următoare”, a spus Voineag, potrivit antena3.ro.

Potrivit sursei citate, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a precizat pe 19 noiembrie 2024, după apariţia în spaţiul public a unor informaţii cu privire la dosarul care vizează finanţarea panourilor pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, intitulată „Un ostaş în slujba ţării”, că nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană, arătând că dosarul a fost înregistrat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis o sesizare formulată de o persoană fizică.

Anterior, preşedintele PNL de la acel moment, Nicolae Ciucă, explicase că, în urma unei plângeri penale făcute de liderul AUR, George Simion, cu privite la panourile electorale ale PNL, a fost deschisă „o lucrare in rem”, potrivit legii, însă, „e cale lungă de la lucrare la dosar”.

