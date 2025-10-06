Brandul premium BOSS deschide în Iulius Mall Cluj prima sa locație din regiune (P)

HUGO BOSS își consolidează prezența în România prin deschiderea unei noi locații în Iulius Mall Cluj. Magazinul BOSS se va inaugura în luna octombrie 2025 și va aduce clienților produse premium de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii.



BOSS, parte a grupului internațional HUGO BOSS, unul dintre liderii globali ai segmentului premium, va deschide prima sa locație din regiune, în Iulius Mall Cluj. Destinația de shopping dedicată exclusiv publicului masculin se va deschide în această lună.



Magazinul din Iulius Mall Cluj este a treia locație BOSS din portofoliul rețelei IULIUS, alături de cele din Palas Iași și Iulius Town Timișoara, consolidând parteneriatul de lungă durată dintre HUGO BOSS și grupul IULIUS.



Noua locație BOSS va propune o selecție completă de articole vestimentare, încălțăminte și accesorii realizate la cele mai înalte standarde de calitate. Fiecare piesă semnată BOSS se remarcă prin croieli impecabile și design atemporal, fiind totodată creată să reziste în timp. Colecțiile se adresează bărbaților care îmbină eleganța business cu stilul casual, oferind combinații versatile pentru o garderobă completă.







HUGO BOSS se concentrează pe dezvoltarea și comercializarea de modă premium și accesorii pentru bărbați și femei. Are sediul în Metzingen (Germania), iar la nivel global este prezent în peste 100 de țări, cu aproximativ 7.800 de puncte de vânzare și o rețea extinsă de magazine proprii și online. Brandurile sale – BOSS și HUGO – acoperă o gamă largă de stiluri, de la business și elegant la casual și streetwear, fiind recunoscute la nivel mondial pentru calitate, rafinament și inovație.

Sursa foto: Iulius Mall Cluj

