Via Transilvanica câștigă locul 1 la premiul publicului și premiul european pentru turism cultural

Via Transilvanica a obținut locul 2 la categoria „Cultural Tourism Services for All, Visitors and Residents Alike” la prestigioasele premii European Cultural Tourism Network din 2025 și locul 1 la Premiul publicului.

Via Transilvanica, premiu european pentru turism cultural și locul 1 la premiul publicului|Foto: Via Transilvanica - Facebook

Recent, la Sibiu, Anna Szekely și Ioana Deneș au reprezentat Via Transilvanica la ceremonia de premiere din cadrul ECTN - European Cultural Tourism Network European Cultural Tourism Network.



„Proiectul nostru a participat într-o categorie la care au fost înscrise 48 de proiecte remarcabile din Europa, un număr record de înscrieri. Locurile finale au fost decise de un juriu european care a hotărât că proiectul nostru merită un loc prestigios, care ne onorează”, transmite Via Transilvanica prin intermediul unui mesaj publicat de pe Facebook.

Via Transilvanica, premiu european pentru turism cultural și locul 1 la premiul publicului

„Dar pentru noi cea mai mare bucurie a fost câștigarea detașată a premiului publicului, care se datorează în primul rând comunității oamenilor drumului, voi cei mulți care ne acordați mereu votul vostru de încredere! Un proiect care are în jurul lui o astfel de comunitate fidelă este un proiect viu, care poate să crească”, menționează sursa citată.

Via Transilvanica, premiu european pentru turism cultural și locul 1 la premiul publicului|Foto: Via Transilvanica - Facebook

Premiul publicului este dedicat oamenilor drumului și comunității Tășuleasa.

Via Transilvanica - „Drumul care uneşte” - este un proiect iniţiat în anul 2018 de către Asociaţia Tăşuleasa Social din judeţul Bistriţa-Năsăud şi reprezintă un traseu turistic de lungă distanţă, de 1.400 kilometri, ce traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: