Adio, vize! Ambasada SUA la București își restrânge activitatea. Servicii consulare și vize „în măsura posibilităților!”

Ambasada SUA de la București a anunțat că își restrânge activitatea.

Din lipsă de fonduri, Ambasada SUA la București își restrânge activitatea | Foto: Inquam Photos / George Călin

Ambasada SUA la București a anunțat că „strânge cureaua” din cauza lipsei de bani.

Din cauza lipsei de fonduri, ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) de la București anunță că își restrânge activitatea, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook.

Totodată, pagina de Facebook a Ambasadei SUA nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

Vize „în măsura posibilităților”

Mai mult, Ambasada SUA a anunțat că vizele vor fi acordata „în măsura posibilităților”.

„În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, a mai transmis Ambasada SUA la București.

Potrivit sursei citate, pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente puteți vizita travel.state.gov.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: