Președintele ASF, Alexandru Petrescu, propus la șefia SIE (surse)

Potrivit unor surse, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, urmează să fie propus la șefia Serviciu de Informații Externe (SIE).

Alexandru Petrescu, președintele ASF ar urma să fie propus la șefia SIE (surse) | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Alexandru Petrescu (PSD) este președintele ASF din decembrie 2023.

Acum, potrivit unor surse, aceasta ar urma să fie propus director al Serviciu de Informații Externe (SIE).

Surse apropiate de parlamentul României susțin că propunerea vehiculată, ambasadorul României în Mexic, Marius Lazurca, nu ar fi putut strânge susținerea necesară în comisiile de specialitate și, cu atât mai puțin în plen.

Cine este Alexandru Petrescu?

Social-democratul Alexandru Petrescu a fost și ministru al Economiei în 2017, în mandatul de premier a lui Sorin Grindeanu.

A fost și ministrul al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, dar și ministrul al Comunicațiilor și Societăților informaționale.

„Alexandru Petrescu a obținut în 2001 licența - BSc (Hons) - în Administrarea Afacerilor la University of South Wales (Țara Galilor), Marea Britanie. Deține o vastă experiență în sectorul serviciilor financiare, ocupând diferite poziții de conducere în instituții bancare și de servicii financiare din Regatul Unit, Danemarca și România”, se arată într-o descriere pe site-ul ASF.

