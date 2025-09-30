Caravana Rurală Bucurie în Mișcare 2025, mâine, în Cojocna

Caravana „Bucurie în Mișcare”, cel mai amplu proiect de promovare a sportului de masă din România, ajunge, miercuri, în Cojocna.

Caravana Rurală Bucurie în Mișcare, cel mai amplu program de promovare a sportului de masă din România ajunge în Cojocna în data de 1 octombrie 2025.

Cei mici și cei mari sunt așteptați la mișcare între orele 11 și 15, în Curtea Școlii Gimnaziale Cojocna

Cei mici și cei mari deopotrivă sunt așteptați la mișcare între orele 11:00 - 15:00 în Curtea Școlii Gimnaziale Cojocna.

Programul zilei va cuprinde multiple spații de mișcare, de la zone dedicate sporturilor de tip fotbal, baschet, tenis cu piciorul, volei, badminton, tenis de masă, la zone cu jocuri de precizie, trasee de ștafete și activități pe echipe.

În zona de scenă vor avea loc demonstrații ale unor cluburi locale sau zonale, din diverse arii și discipline sportive. Participarea este gratuită. Alături de sponsorul principal al programului, Kaufland România, caravana rurală este organizată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cojocna.

„În cadrul programului Bucurie în Mișcare ne-am propus să readucem bucuria și responsabilitatea mișcării la cât mai mulți oameni. Până în prezent, Bucurie în Mișcare a ajutat peste 1 milion de copii, tineri și adulți să experimenteze bucuria sportului individual și organizat, cu impact pozitiv pe multiple planuri, în sute de comunități din România”, transmite Asociația 11even.

Fiecare proiect din cadrul programului nostru ne dorim să atingă unul sau mai multe dintre următoare 4 arii cheie:

„Caravana Rurală Bucurie în Mișcare este ultimul proiect major al acestui an, prin care vizităm 15 de localități din tot atâtea județe, iar prin intermediul celor 15 de evenimente de o zi, ne-am propus să interacționăm cu aproximativ 20.000 de copii, tineri și adulți pe tema importanței sportului și a unei vieți sănătoase”, adaugă sursa citată.

Caravana Rurală Bucurie în Mișcare va parcurge următorul traseu:

START: 1 octombrie - Cojocna, Cluj – 7 octombrie - Silivașu de Câmpie, Bistrița Năsăud 8 octombrie - Zău de Câmpie, Mureș – 14 octombrie - Săsciori, Alba – 15 octombrie - Vețel, Hunedoara, Alba – 21 octombrie - Orlat, Sibiu – 22 octombrie - Budești, Vâlcea – 28 octombrie - Domnești, Argeș – 29 octombrie - Gura Ocniței, Dâmbovița – 30 octombrie - Măneciu, Prahova – 31 octombrie - Budila, Brașov – 1 noiembrie - Bogdănești, Bacău – 3 noiembrie - Săvinești, Neamț – 4 octombrie - Sărmaș, Harghita.

Despre Bucurie în Mișcare

Construim comunități mai puternice, mai sănătoase, mai fericite

Nu facem suficientă mișcare - mai mult de jumătate dintre români sunt obezi sau supraponderali și peste un milion suferă de boli metabolice. Trebuie să învățăm să ne reconectăm - socializarea din curtea blocului sau de pe uliță a fost înlocuită de rețele sociale virtuale. Nu mai apreciem activitățile afară - în România, un copil petrece aproape 23 de ore pe săptămână în faţa unui ecran (calculator sau televizor).

Programul Bucurie în Mișcare s-a născut pentru a ne aminti că și cele mai complicate probleme au soluții simple și se bazează pe faptul că comunitățile care participă la sport și recreere dezvoltă legături sociale puternice, sunt locuri mai sigure, iar oamenii care trăiesc în ele sunt, în general, mai sănătoși și mai fericiți decât comunitățile în care activitatea fizică nu este o prioritate.

