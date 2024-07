Închisoare cu suspendare în cazul socrilor lui Cătălin Cherecheș, acuzați de dare de mită

Socrii fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, trimişi în judecată de DNA pentru dare de mită, rămân cu condamnările la închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

Socrii fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru dare de mită şi complicitate la dare de mită, rămân cu condamnările de 3 ani, respectiv, 2 ani şi şase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, a decis, joi, Curtea de Apel Târgu Mureş.

Curtea de Apel Târgu Mureş a admis, joi, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curţii de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a constatat rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare în cazul celor doi, singura diferenţă faţă de hotărârea primei instanţe fiind încetarea de drept a măsurii controlului judiciar.

Închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru socrii lui Cătălin Cherecheș

Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, în decembrie anul trecut, pe socrii lui Cătălin Cherecheș, pentru dare de mită și complicitate la dare de mită.

Cei doi s-au aflat sub măsura arestui preventiv, după ce soacra fostului primar din Baia Mare a fost prinsă în flagrant când ar fi dat 50.000 euro mită pentru ca o judecătoare din Cluj să îl achite pe Cătălin Cherecheș.

„În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza în limitele de mai jos: a.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatei G.C. perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024.

Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpata G. C. încetează de drept. b.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului G D P (), perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024. Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpatul G.D.P. încetează de drept", a arătat Curtea de Apel Târgu Mureş în dispozitivul hotărârii.

Prima instanţă i-a obligat pe cei doi ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte o serie de măsuri de supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere, cei doi vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin sau în cadrul Primăriei Municipiului Reghin, judeţul Mureş, pe o perioadă de 120 zile, respectiv 100 de zile.

Mita de 50.000 de euro, confiscată de instanța de judecată

Totodată, instanţa a menţinut măsura confiscării sumei de 50.000 euro de la inculpata G.C., „reprezentând suma de bani remisă de inculpată magistratului F.H.G.R. prin intermediului colaboratorului cu identitate reală F.H.R.” şi a respins solicitarea de confiscare prin echivalent a contravalorii produselor de cofetărie remise de inculpata G.C. martorului denunţător F.H.R.

