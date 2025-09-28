Expoziție inedită la Cluj-Napoca. Mii de piese LEGO® vor transforma Muzeul Etnografic într-un univers fantastic

De la Universuri preistorice până la lumi fantastice și spațiale, Clujul devine, între 1 și 5 octombrie, capitala construcțiilor LEGO®. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în parteneriat cu Asociația Brickenburg, organizează tradiționala expoziție „Ethnologia Galactica – Săptămâna fanilor LEGO®”.

Expoziție inedită la Cluj-Napoca. Mii de piese LEGO® vor transforma Muzeul Etnografic într-un univers fantastic |Foto: monitorulcj.ro

Evenimentul este inclus în calendarul oficial al LEGO® Users Groups recunoscut la nivel internațional, iar publicul va putea admira construcții spectaculoase, de la machete de dimensiuni impresionante până la creații mai mici, dar cu detalii ingenioase, realizate de membrii ai comunităților Brickenburg (România), Kolege (Serbia), Fotografia Construttiva (Italia) și RoLUG (România). Temele variază de la epoca jurasică și aventuri maritime până la prezent și viitor, oferind vizitatorilor o călătorie imaginară prin timp și spațiu.

Macheta TIFF realizată din piese LEGO |Foto: monitorulcj.ro

Pe parcursul expoziției vor fi organizate ateliere de construcție, iar duminică, 5 octombrie, copiii vor putea participa la tradiționalul concurs de viteză cu piese LEGO.

Unde poți vedea expoziția

Expoziția poate fi vizitată la sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (str. Memorandumului nr. 21) în intervalul 1–4 octombrie, între orele 11:00–19:00, iar pe 5 octombrie, între orele 11:00–17:00. Prețul unui bilet este de 10 lei.

